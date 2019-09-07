Sultanlar rövanşı alacak
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde bugün Polonya ile finale çıkmak için karşılaşacak olan Filenin Sultanları, taraftarlardan destek bekliyor. İtalyan antrenör Guidetti: “Rakibimizin fizik gücü yüksek. Taraftarlarımızın vereceği destek çok önemli.”
GÜNEŞ
■ 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Türkiye, bugün Ankara’da Polonya ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.30’da başlayacak. Ay-Yıldızlılar, müsabakayı kazanması durumunda tarihinde ikinci kez adını finale yazdıracak. Türkiye en son 2003 yılında Ankara’da düzenlenen organizasyonun finalinde Polonya’nın rakibi olmuş ancak maçı 3-0 kaybetmişti. Milliler Polonya’dan rövanşı almak istiyor.
TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
■ YARI final karşılaşmaları öncesi Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, “Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Polonya’nın fizik gücü çok iyi. Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli” diye konuştu
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Emsaller Orman ve Koç’tan
- Dilmen: Özdemir, Milli takımların sorumlusu olmamı istedi
- Forvet hattında oynayan oyuncuların formsuzluğu Şenol Güneş'i düşündürüyor
- Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezanın saat 19:05’te açıklanmasına G.Saray'dan tepki
- G.Saray'da Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulması istendi