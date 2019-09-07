Sultanlar rövanşı alacak

GÜNEŞ

■ 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Türkiye, bugün Ankara’da Polonya ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.30’da başlayacak. Ay-Yıldızlılar, müsabakayı kazanması durumunda tarihinde ikinci kez adını finale yazdıracak. Türkiye en son 2003 yılında Ankara’da düzenlenen organizasyonun finalinde Polonya’nın rakibi olmuş ancak maçı 3-0 kaybetmişti. Milliler Polonya’dan rövanşı almak istiyor.

TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

■ YARI final karşılaşmaları öncesi Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, “Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Polonya’nın fizik gücü çok iyi. Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli” diye konuştu