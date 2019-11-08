Suçlu ayağa kalk

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’da Real Madrid maçında yaşanan hezimet sorunları daha da büyüttü. Ligde 7. Sırada bulunan Şampiyonlar Ligi’nde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alıp henüz gol atamayan Sarı-Kırmızılı ekipte suçlu aranıyor. Fatih Terim, maç sonrası “Söylenecek tek şey; yazık, üzülmüyorum utanıyorum” derken yine Ocak ayında takımda yapacağı operasyona göndermede bulundu. Tecrübeli teknik adam, takımın mücadele etmeden yenilmesine kızdığını ifade ederken, sorunları çözemediği için sorumlu olanın kendisi olduğunu dile getirdi.

İLAÇ LİNNES VE ONYEKURU

■ TERİM, suçu üstüne aldığını kaydederken, devre arasına kadar bu futbolculara ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, ’mecburiyet’ vurgusu yaptı. Galatasaray’ın, takıma güç kazandırmak için Ocak ayında Linnes’in sözleşmesini aktif hale getireceği, Monaco’da mutsuz olan eski futbolcusu Onyekuru’nun da 1,5 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Öte yandan maç için Bernabeu’ya giden Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise “Formaları çıkarın çıplak oynayın” diyerek futbolculara ağır bir göndermede bulundu.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA PROTESTO

■ TARAFTARLAR, Süper Lig’deki ilk iç saha maçında TT Arena’da futbolcuları protesto edecek. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Başakşehir maçı öncesi tepkilerini gösterecek olan taraftarlar, maç başladığı andan itibaren moral bozmamak için destek verecekler. Taraftarların en çok, maç günü Real maçına konsantre olmak yerine Liverpool’da oynarken Beşiktaş’a karşı alınan 8-0’lık galibiyetlerini hatırlatan Babel’in twit atmasına tepki gösterdiler. Babel, sezon başından bu yana bireysel oyunu nedeniyle eleştiriliyordu.