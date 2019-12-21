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21 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 23:59:02

Sturridge ritmini buluyor

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 455 dakika sahada Daniel Sturridge, 5 gol ve 5 asist yaparak forma giydiği sürelerde Bordo-Mavili takıma katkı sağlamaya çalıştı.

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR'UN sezon başı Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge, Bordo-Mavili takıma alışmaya başladı. Yıldız forvet, lig ve kupada forma giydiği 455 dakikada 5 gol ve 5 asist yaptı. Sezon başında kamp dönemi geçirmeyen Sturridge, fiziksel açıdan eksiklerini gidermeye çalışıyor. Yaşadığı sakatlıklar başarılı futbolcunun form tutma sürecini uzatırken, teknik direktör Ünal Karaman ise maç eksiği bulunan golcüsüne ritim yakalaması için her fırsatta forma şansı veriyor.

RAKAMLARI FENA DEĞİL

■ ALTAY maçını boş geçmeyen İngiliz futbolcu 2 maçta sahada kaldığı 138 dakikada 3 gol atarak takımın turu geçmesine ciddi katkıda bulundu. Sturridge, Süper Lig'deki 15 maçın 7'sinde forma giydi. 3 maçta oyuna sonradan dahil olan yıldız isim, 4 maçta ise ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen 90 dakikayı tamamlayamadı. Ligde 317 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 2 gol ile 5 asiste imza attı. Son oynanan Denizlispor maçında, Sturridge'in kale sahası içine gönderdiği topu Oğuz Yılmaz kendi kalesine atmıştı.

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