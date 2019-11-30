Sturridge derbiye hazır

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■ Yaşadığı sakatlığı atlatan yıldız oyuncu, Galatasaray derbisinde forma giyebilecek... Geçen hafta oynanan Ankaragücü ve Avrupa Ligi’ndeki Getafe mücadelesinde riske edilmeyen İngiliz forvet, yarınki derbide teknik direktör Ünal Karaman’ın en önemli kozu olacak. Sturridge ilk 11’de sahaya çıkacak ve Sörltoh ile birlikte gol arayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Ekuban da Ünal Karaman’dan bu maçta forma bekleyecek.