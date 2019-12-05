'Sturridge canı isteyince oynuyor'

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’da bir dönem teknik direktörlük yapan Sadi Tekelioğlu, Daniel Sturridge’nin durumunu Galatasaray’daki Falcao’ya benzetti. Aynı şeylerin yaşandığını savunan Tekelioğlu, “Trabzonspor böyle şeylere de yabancı değil. Canı isteyince oynayan, canı istemeyince oynamayan oyunculara bence ihtiyaç yok. Sturridge alındığında elbette araştırılmıştır. Ayrıca eski hocasının Sturridge ayrıldı diye mutlu olduğunu duymuştum. Umarım Trabzonspor’da kalmaz ve Ünal Karaman da ayrıldı diye sevinir. Sturridge ya da Falcao’nun oyununu, kalitesini tartışmıyorum” dedi.