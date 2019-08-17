Sturridge artık Trabzonlu

GÜNEŞ

■ Ancak Bordo-Mavililer, büyük bombayı dün patlattı. Karadeniz ekibi, Liverpool ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan İngiliz golcü Daniel Sturridge ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncu, Fırtına ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Transferi, Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu da yaptığı açıklamayla doğruladı.

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■ BÜLBÜLOĞLU Radyospor’a yaptığı açıklamada taraftarlara müjdeyi vererek, “Sturridge ile görüştük ve prensip anlaşmasına vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun” dedi. Bilindiği gibi Sturridge’in annesi ve aynı zamanda menajeri olan amcası önceki gün Trabzon’a gelmiş ve Sparta-Prag maçını da tribünden takip etmişti. İngiliz golcünün hafta başında kente gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sturridge'in yıllık 1.5 milyon euro alacağı öğrenildi.