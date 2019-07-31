Sturridge açıklanacak

GÜNEŞ

■ İlk kez İngiltere dışına çıkacak olan yıldız golcünün Bordo-Mavililer’den Türkiye’ye gelmek için biraz daha süre istediği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu, hafta sonuna kadar İstanbul’a inecek ve Bordo-Mavililer’le 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fırtına’nın Sturridge’e senelik 3 milyon euro vereceği belirtildi.