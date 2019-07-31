31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:24:56
Sturridge açıklanacak
TRABZONSPOR’UN her konuda anlaşmayan vardığı Daniel Sturridge transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
GÜNEŞ
■ İlk kez İngiltere dışına çıkacak olan yıldız golcünün Bordo-Mavililer’den Türkiye’ye gelmek için biraz daha süre istediği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu, hafta sonuna kadar İstanbul’a inecek ve Bordo-Mavililer’le 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fırtına’nın Sturridge’e senelik 3 milyon euro vereceği belirtildi.
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