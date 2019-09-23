Stopersiz Kartal kazanmak zorunda! Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ Avrupa’dan 4-2’lik Bratislava hezimetiyle dönen Siyah-Beyazlılar, ligdeki kötü gidişatı tersine çevirmek için bir fırsat olarak gördüğü bu maçtan galip ayrılmak istiyor. Kartal’da Vida cezalı, Ruiz ile Roco da sakat… Elinden orijinal stoper kalmayan teknik direktör Abdullah Avcı, Necip ile Atiba’yı bu bölgede oynatmayı düşünüyor. Hocanın bir diğer alternatifi ise Gökhan Gönül’ü stopere çekmek.

BURAK 11’İ ZORLUYOR

■ UEFA Avrupa Ligi’nde Roma’dan 4-0’lık mağlubiyetle dönen rakibi karşısında son derece duygusal bir maça çıkacak olan Avcı’nın kazanmaktan başka çaresi yok. Sakatlığı düzelen ve bir süredir takımla çalışan Burak Yılmaz, oynamak istediğini hocasına iletti. Avcı, milli yıldızı 11’de başlatmasa bile gidişata göre oynatabilir. Kartal’ın orta sahasında Oğuzhan-Dorukhan ikilisi görev yapacak. Kanatlarda ise N’Koudou ile Diaby’nin yerleri banko…

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Diaby, Güven

BAŞAKŞEHİR: Mert, Çaiçara, Skrtel, Epureanu, Chilch, Mehmet, Mahmut, Aleksic, Robinho, Visca, Crivelli