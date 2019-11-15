15 Kasım 2019 Cuma 09:49:24 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:58:28
Stoper Adnan Kovacevic, Fenerbahçe'ye önerildi
Fenerbahçe’yle ilgili bir stoper iddiası daha ortaya atıldı.
Son dönemdeki performansıyla Bosna Hersek Milli Takımı’na kadar yükselen Adnan Kovacevic’in Fenerbahçe’ye önerildiği öğrenildi.
1.89 m. boyunda olan ve iki ayağını da kullanan 26 yaşındaki stoperin takibe alındığı öğrenildi. Polonya’da Kielce forması giyen Kovacevic, sezon sonunda boşa çıkacak.
(Fanatik)
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