Stadın en anlamlı pankartı: Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi. Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" ve "Kahraman ordumuzun yanındayız yazılı pankartlar açtı.

Bu arada Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, " ilk 11'imiz ve tüm camiamızla #mehmetçiğinYanındayız notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşikteş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.