Stadın en anlamlı pankartı: Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.
Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.
Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.
Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi. Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" ve "Kahraman ordumuzun yanındayız yazılı pankartlar açtı.
Bu arada Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, " ilk 11'imiz ve tüm camiamızla #mehmetçiğinYanındayız notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşikteş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.
- Stadın en anlamlı pankartı: Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz
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