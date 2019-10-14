St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulunan Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve antrenmanlara katılamayacağını duyurdu.
St. Pauli, daha önce Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımda bulunan Enver Cenk Şahin ile değerlerinin uyuşmadığını belirten bir açıklama yapmıştı.
Konuyu tekrar masaya yatıran ve bir karar veren St. Pauli yönetimi, Enver Cenk Şahin ile ilgili kararını resmi sitesinden duyurdu.
Yapılan açıklamada Cenk Şahin'in sözleşmesinin olduğu gibi devam ettiği ancak Enver Cenk Şahin'in St. Pauli ile maçlara çıkıp idmanlara katılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
Cenk, bu süre içerisinde başka kulüplerle de görüşebilecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
- Asker selamından rahatsız oldu! Fransız milletvekili Jean-Christophe Lagarde, Türkiye maçının iptalini istedi
- Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! 'Maça çıkmazsak ne ceza alırız?'
- Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Onyekuru için Monaco'dan şok haber: Bırakmamız söz konusu değil
- Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a 6 milyon Euro teklif etti