St. Pauli'den haddini aşan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden ve Türk futbolcu Cenk Şahin'in formasını giydiği St. Pauli'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren oyuncu için haddini aşan bir açıklama geldi. Alman kulübü, oyuncumuzun paylaşımını çekemedi!

Ülkemizin Suriye sınırında gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Hareketı" doğrultusunda Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Enver Cenk Şahin ile ilgili yayınladığı bildiride, "Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır" yorumunda bulundu ve paylaşımını "Artık savaş yok!" diyerek sonlandırdı.

BU PAYLAŞIMDA NE VAR?

Yaptığı paylaşımda sadece ordusunun yanında olduğunu belirten Cenk Şahin'in paylaşımı için neden hazımsızlık çektiği bilinmeyen Almanların, nasıl bir tutum sergileyeceğini merakla bekliyoruz.

İşte Enver Cenk Şahin'in Almanları kudurtan paylaşımı:

Cenk Şahin 2017 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.