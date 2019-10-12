St. Pauli kendine gel

GÜNEŞ

■ BARIŞ Pınarı Harekatına destek veren gurbetçi futbolcu, kadro dışı bırakıldı. Almanya 2. Lig ekiplerinde Saint Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından, “Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımızla sizinle” diye bir paylaşım yaptı. Harekattan rahatsız olan Alman kulübü, bu operasyona karşı olduklarını ifade eden bir metin yayınladılar. St. Pauli taraftar grubu da “Cenk Şahin artık bu forma için oynayamaz. Hemen gönderilmesini istiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

SAVAŞ DEĞİL BARIŞ HAREKATI

■ ST. PAULU, 2017’DE Medipol Başakşehir’den Alman kulübüne transfer olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu için, “Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Enver Cenk Şahin'i uyardık. Bu konu çözüme ulaşana kadar daha fazla açıklama yapılmayacaktır. Savaşa hayır” şeklinde bir açıklama yaptı.