20 Şubat 2020 Perşembe 20:01:22 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 20:02:31
Sporting-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon deplasmanında UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçına çıkıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
SPORTİNG: Maximiano, Ristovski, Wendel, Coartes, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba
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