Sporar transferinde Lizbon, Beşiktaş'a rakip oldu!

Portekiz’in en önemli gazetelerinden olan A Bola’nın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Sporar’ı transfer etmek istiyor. Ancak, Kara Kartal’ın bu transferdeki en büyük rakibi Sporting Lizbon. Sporar’ın bu iki takımdan birine transfer olması bekleniyor.

(Akşam)