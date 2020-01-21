21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 23:19:57
Sporar transferinde Lizbon, Beşiktaş'a rakip oldu!
SLOVAN Bratislava’nın 25 yaşındaki forveti Andraz Sporar için nabız yoklayan Beşiktaş’a Portekiz’den rakip çıktı...
Portekiz’in en önemli gazetelerinden olan A Bola’nın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Sporar’ı transfer etmek istiyor. Ancak, Kara Kartal’ın bu transferdeki en büyük rakibi Sporting Lizbon. Sporar’ın bu iki takımdan birine transfer olması bekleniyor.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT