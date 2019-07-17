17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44:07 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:53:15
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak
Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2019-2020 sezonu Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de yapılacak.
Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. (AA)
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