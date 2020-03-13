Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı. 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

Uluslararası gençlik kamplarının ertelendiğini belirten Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kasapoğlu, "Statlarımızdaki hijyen ve temizlik çalışmaları devam edecek. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak." dedi.