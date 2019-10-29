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29 Ekim 2019 Salı 10:06:54 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 10:08:42

Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlananan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizin bağımsızlığını İstiklal Savaşı'nda tüm zorluklara karşı, inanç ve kararlılıkla verdikleri destansı mücadele ile kazandılar. Ülkemizin ve ulusumuzun geleceğini, 29 Ekim 1923'te kurdukları Türkiye Cumhuriyeti ile teminat altına alarak genç nesillere emanet ettiler. 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' diyen Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda, milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi Cumhuriyetimize sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Kurtuluş Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda yüce Türk milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür.' olarak yaşama garantisidir. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında şunlar kaydedildi:

"Ey Atamızdan bizlere en büyük miras olan Cumhuriyet, bizler seni başımızın üstünde, göklerde, kalbimizde taşırız, nadide bir çiçek gibi. Bağımsızlığımız, senin zarif süzülüşünde saklıdır! Uğrunda feda ettiklerimiz, geçmişimiz, geleceğimiz, umudumuz ve sevgimiz, kanımızı döktüğümüz renginde...Ve sen yolumuzu aydınlatan nazlı hilal, özgürlüğümüzü ilan ettiğimiz bugünde, sen de tüm görkeminle, Cumhuriyet gibi parla! Parla ki sana zincir vurmayı hayal edenler uykularından uyansın. Parla ki gelecek nesiller nasıl bir destanı emanet aldıklarını anlasın. Parla ki Cumhuriyetimiz, Atamızdan yadigar ve ilelebet payidar kalsın! Cumhuriyet Bayramımızın 96. onurlu yılı kutlu olsun! Başta Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize sonsuz saygı ile."

Beşiktaş Kulübünde başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayımlanan mesajda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir. Ülkemizin yüksek menfaatleri için kurumsal ve sportif olarak daha güçlü olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, milletimizi gururlandıran kazanımlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz. Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 96 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verildi.

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