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24 Kasım 2019 Pazar 11:07:16 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 11:09:55

Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü mesajları

Spor camiası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Federasyonlar ve kulüpler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilişinin 91. yılı olduğu belirtilerek, "Ülkemizin geleceği için fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenlerimiz, en zorlu şartlarda dahi büyük sevgi ve fedakarlıkla çalışarak memleketimizin geleceğini şekillendirmektedir. Ülkemizin en değerli emanetleri olan çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlayan, onları sarsılmaz bir sağduyu ve sorumluluk bilinciyle yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize şükranlarımı sunarım. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden bütün eğitimcilerimize Allah'tan rahmet dilerim."

Türkiye Voleybol Federasyonunun kutlama mesajında ise, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yolumuzu aydınlatan, geleceğimizin mimarları, değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." denildi.

Kulüplerin mesajları

Beşiktaş Kulübünden başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanı verilişinin 91'inci, bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının ise 38'inci yıl dönümü. Geleceğimiz olan çocuklarımızı büyük emeklerle yetiştiren tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunar, Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Ülkemizin en önemli ihtiyacı eğitimdir. Kıymetli öğretmenlerimizin fedakarlıklarıyla yetişen gençler, milletimizin teminatıdır. Tüm öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde başarılar diler, bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarım."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." sözüne yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınları için emek veren, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının izinde, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımızla kutluyor; başta çağdaş eğitimin, bilimin ve uygarlığın mimarı Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Galatasaray Kulübünün kutlama mesajında da şunlar kaydedildi:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözüyle de ifade ettiği gibi, ulusumuzun geleceğinin teminatı olan gençlerimizi hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında da ise "Aydınlık yarınlarımızın mimarı değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız. En içten teşekkürlerimizle." denildi.

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