Spor çalıştayı başladı! CANLI aktarıyoruz...

Çalıştayın açılış konuşması için kürsüye gelen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin sahip olduğu genç nüfusun potansiyelini olabildiğince kullanacağız. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız mutabakatla spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldırdık.

Hafta boyunca, federasyonlarımızla başarımızı nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi konuşacağız. Futbolumuzdaki tüm sorunların çözüm yollarını teferruatlı biçimde tartışmamız lazım.

Sponsor açığını sadece devlet üzerinden kapatmak sürdürülebilir bir durum değil.

‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’nı meclise taşıyacağız.

Kulüplerimizin idari ve mali disiplini yakalamaları için yönetim kadrolarında liyakatin olması gerekiyor. Kulüplerimizin içinde bulundukları girdaptan çıkması için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor."

İki gün Türk futbolu

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nın ilk iki gününde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak. Çalıştayda; kulüplerin ve TFF’nin stratejik plan çalışmaları ile Türk futbolunun geleceğinde devletin rolü ‘Türk Sporunda Gelecek Stratejileri’ başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, UEFA finansal fair play Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların etkin ve verimli kullanılması konuları ise ‘Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlığı altında ele alınacak.

Hukuki sorunlar ele alınacak

Çalıştayın ikinci gününde ise ‘Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri’ ile Türk Futbolunda, Adil Oyun, Pazarlama ve sponsorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkilerinin ele alınacağı ‘Türk Futbolunda Marka Yönetimi’ başlıkları görüşülecek. Çalıştayın üçüncü gününde ise ‘Spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri’ ortak oturumda ele alınacak.

Tüm amatör branşlar da var

Çalıştayın son üç gününde ayrıca, federasyon başkanları, paralimpik, olimpik, deaflimpik branşlarda sporcu yetiştiren kulüplerin temsilcileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulübü konfederasyonlarının katılacağı oturumlarda ise Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri istişare edilecek. ‘Türk Sporunda Gelecek Stratejileri’, ‘Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, ‘Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri’ ve ‘Türk Sporunda Marka Yönetimi’ konuları değerlendirilecek.