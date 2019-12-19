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19 Aralık 2019 Perşembe 15:00:46 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 15:02:30

Spor Bakanı Kasapoğlu: Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, 'Gerçekten de bu oyunları düzenlemek her şehir için bahtiyarlık ve gurur vesilesidir. Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tesisleşme noktasında devrim niteliğinde işlere imza attık" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi şehir sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, Konya'nın büyük umutlarla çıktıkları yolun ilk adımını attıkları yer olduğunu söyledi.

Konya'nın tarihte başkentlik yaptığını anımsatan Kasapoğlu, "Konya, İslami Dayanışma Oyunları'nı düzenleyerek, önemli bir adımı gerçekleştiren ve misyonu ifa eden bir şehirdir. Konya'nın önemli organizasyona ev sahipliğine layık en güzide şehirlerden biri olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları ile sporun doğasındaki bütünleştirici gücün tüm dünyaya bir kez daha gösterebilmesine imkan sağlanacağını belirterek, bu kültürel çeşitliliğin Hazreti Mevlana'nın irfanıyla Konya'da yüzlerce yıl en iyi şekilde temsil edildiğine vurgu yaptı.

"Bütün İslam dünyası sporla bir arada" düsturuyla çalışmaları şevkle sürdüreceklerini ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"2021'de Konya'nın muhteşem ev sahipliğini bütün dünyaya ilan edeceğiz. Sizlerin desteğiyle İslami Dayanışma Oyunları'nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek en büyük arzumuzdur. Hazreti Mevlana’nın bütünleştirici ve kapsayıcı felsefesinden ilham alarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 56 devletin sporcularını ve spor ailesini ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. İnanıyoruz ki İslam dünyasının beraberliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik yaptığımız çalışmalar, yeni sayfaları açmamızın vesilesi olacaktır. Sporun birleştirici misyonunu esas alan İslami Dayanışma Oyunları ile inşallah dünyaya örnek olacak ve gelecek nesiller için de kuvvetli bir insani zemini inşa edeceğiz."

Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın, İslam dünyasının kurumsal iş birliği ile başarabileceklerinin en güzel nişanesi olacağının altını çizdi.

- "Ülkemiz adeta bir meydan okumayı ortaya koyuyor"

Türkiye'nin, son 18 yılda düzenlediği sportif uluslararası organizasyonlarla ve tesisleşmesiyle dünyada adından övgüyle söz ettirdiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndan İşitme Engelliler Olimpiyatı'na kadar, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Süper Kupa Finali, Akdeniz Oyunları, Kış Üniversite Oyunları'na kadar pek çok organizasyon yaptık. Hamdolsun çok sayıdaki uluslararası organizasyonlar, ülkemiz insanının sıcaklığı ve ev sahipliğiyle yapıldı. Bu konuda ülkemiz adeta bir meydan okumayı ortaya koyuyor. Uluslararası spor organizasyonu düzenleme alanındaki tecrübemiz, çok önemli referanslar var. İnşallah, 5. İslami Dayanışma Oyunları da bu referanslardan biri olarak tarihe geçecektir. Bunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya verdiği önem ve bununla birlikte ortaya çıkan devası bir tesisleşme... Adeta köylere kadar bir tesisleşme anlayışından Konya'da önemli pay almıştır. Tesisleriyle Konya, spor başkenti olma noktasında önemli bir aşamaya gelmiştir."

Kasapoğlu, 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 27 spor branşında binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ilgili protokolü; Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Sporları Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hamad Malboum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay imzaladı.

İmza törenine; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, bazı milletvekilleri, spor kulübü temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

- İslami Dayanışma Oyunları

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından organize edilen, üye ülkelerden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla 4 yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılmıştı.

2021 yılında beşincisi düzenlenecek oyunlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Konya'nın ev sahibi olması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından teklif edilmiş ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu genel kurulunda oylanarak kabul edilmişti.

2021 yılı yaz aylarında gerçekleştirilecek ve 15 gün sürecek oyunlar için İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden binlerce sporcunun Konya'ya gelmesi bekleniyor.  (AA)

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