08 Ağustos 2019 Perşembe 18:14:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:15:20
Sparta Prag-Trabzonspor İLK 11'LER
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri
İLK 11’LER:
SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
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