GÜNEŞ

■ Portekizli çalıştırıcı, Kolombiyalı golcüyü takımda kalmaya ikna etmek için büyük bir çaba sarf etse de Falcao’nun, “Sözüm söz. Galatasaray’a gideceğim” demesi üzerine emeline ulaşamadı. Sky İtalia’nın haberine göre ise 33 yaşındaki golcü, bu hafta içi İstanbul’a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Öte yandan Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, bir Galatasaray taraftarının, “Come to Galatasaray” yorumuna gülücükle onaylıyorum işaretiyle karşılık verdi.