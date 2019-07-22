Sözleşmesi henüz uzatılmayan Volkan Demirel yönetimden haber bekliyor
F.Bahçe ile sözleşmesi biten Volkan Demirel, belirsizlikten dolayı mutsuz. Tecrübeli eldiven sabırsızlıkla yönetimin kararını bekliyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi biten Volkan Demirel konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlikten dolayı mutsuz olan tecrübeli eldiven, Sarı-Lacivertli Yönetimden haber bekliyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, deneyimli file bekçisini takımda görmek istiyor. Sportif Direktör Comolli ise bu karara karşı çıkıyor. Son kararı ise yönetim verecek. Bu hafta içinde Volkan ile ilgili bir kararın alınması bekleniyor. Bilindiği gibi A.Gücü’nden genç eldiven Altay transfer edilmişti. Berke ise Westerlo’ya kiralanmıştı. Kameni ise gönderilmek isteniyor.
(Akşam)
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