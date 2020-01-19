19 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 00:38:47
Sosyal medyada Vedat Muriqi tepkisi
VEDAT Muriqi’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada rakip takım taraftarları isyan etti.
Kosovalı golcünün hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçında forma giymek için kasten kırmız kart gördüğünü iddia eden taraftarlar, Vedat’a 37. maddeden 2 maç ceza verilmesi gerektiğini dile getirdi.
MADDE 37: Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart göre futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.
(Akşam)
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