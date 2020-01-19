Sosyal medyada Vedat Muriqi tepkisi

Kosovalı golcünün hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçında forma giymek için kasten kırmız kart gördüğünü iddia eden taraftarlar, Vedat’a 37. maddeden 2 maç ceza verilmesi gerektiğini dile getirdi.

MADDE 37: Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart göre futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.

(Akşam)