Sosa ve Novak Ocak’ta tamam

GÜNEŞ

■ Uğurcan, A.Parmak, Hüseyin, Arda ve Abdurrahim’in sözleşmelerini uzatan Karadeniz ekibi, Jose Sosa ve Filip Novak ile de devre arasında nikah tazeleyecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bu iki oyuncunun gelecek yıl da Bordo-Mavili formayı terletmesi gerektiğini söylemişti. Sosa’ya 1+1, Novak’a ise 2+1 yıllık sözleşme önerilecek.