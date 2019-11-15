15 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:24:21
Sosa ve Novak Ocak’ta tamam
TRABZONSPOR, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor...
GÜNEŞ
■ Uğurcan, A.Parmak, Hüseyin, Arda ve Abdurrahim’in sözleşmelerini uzatan Karadeniz ekibi, Jose Sosa ve Filip Novak ile de devre arasında nikah tazeleyecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bu iki oyuncunun gelecek yıl da Bordo-Mavili formayı terletmesi gerektiğini söylemişti. Sosa’ya 1+1, Novak’a ise 2+1 yıllık sözleşme önerilecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
- Merih Demiral'dan tarihi müdahale! 'Hani derler ya; Vatanı kurtarır gibi...'
- Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat, Fransa'ya ecel terleri döktürdü
- EURO 2020 grup kura çekimi 30 Kasım tarihinde yapılacak
- Sosa ve Novak Ocak’ta tamam