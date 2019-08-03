Sorunu TFF çözdü

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’in başlamasına 13 gün kala yayıncı kuruluş ile kulüpler arasında kur artışı nedeniyle yaşanan problem son buldu. Dün sabah saatlerinde Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF yetkilileri Maslak’taki ofiste bir araya gelip bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, bir açıklama yaparak, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yayıncı kuruluş ile görüşme yetkisini TFF’ye verdiklerini duyurdu.

İHALE 90 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

■ KULÜPLER Birliği’nden yetki alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, öğleden sonra beIN Sports yetkilileri ile bir araya geldi. Taraflar arasında yapılan görüşmede mutabakata varıldı ve 410 milyon dolara el sıkışıldı. Maksimim kur oranı ise 5.80 TL olarak belirlendi. Buna göre daha önce 500 milyon dolar olan yayın ihalesi 90 milyon dolar aşağıya çekildi. TFF Başkanı Özdemir, “Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022'ye kadar devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.