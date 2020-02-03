Sörloth'un Cardozo'yu yakalaması için bir gole ihtiyacı var

Ligde 19 maçta 16 gol kaydeden 24 yaşındaki golcü oyuncu, Bordo-Mavili takımda 1 gol daha atması halinde kulüp tarihinde Oscar Cardozo ile en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olacak. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31’ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

(Akşam)