Sörloth'u izlemeye ömrü yetmedi

TRABZONSPOR, şampiyonluk yarışının krtik virajında sahasında ezeli rakibi F.Bahçe’yi 2-1 mağlup etmesini bildi. Bordo-Mavililer adına bu zorlu maçta iki isim ön plana çıktı. Bu isimlerinden biri kaleci Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloht’tu. 24 yaşındaki oyuncu attığı golün yanı sıra SarıLacivertliler’in savunma hattına çok zor anlar yaşatarak maça damgasını vurdu. Derbi bitimi sonrası herkes 30 maçta 19 gol atan Sörloth’u Trabzon’a kimin kazandırdığını merak etmeye başladı. Yaptığımız araştırma sonrası karşımıza ilginç bir hikaye çıktı. İşte o dramatik hikayenin satırbaşları;

3 KARŞILAŞMASINI TAKİP ETTİ

Trabzonspor İzleme Komitesi’nde görev yapan Suat Tekelioğlu’nun, Almanya’daki scout arkadaşları ile yaptığı bir sohbette Sörloth ismi gündeme geldi. Sörloth ile ilgili olumlu bilgiler alan Tekelioğlu, konuyu yönetime iletti. Bordo-Mavili Yönetim oyuncunun takip edilmesine onay verdi. Bu gelişme sonrası Suat Tekelioğlu, Sörloth’un maçlarını izlemeye başladı. Tekelioğlu takip ettiği ilk maçtan sonra “Muhakkak alınması gerekir. Başka bir oyuncuyu takip etmeye gerek yok” raporunu yönetime iletti. Tekelioğlu, Sörloth’un iki maçını daha takip etti. Bu maçlar sonrası da Tekelioğlu’nun kararı değişmedi.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Yönetim, 24 yaşındaki oyuncunun kulübü Crystal Palace ile temasa geçti. . 4 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz ekibiyle oyuncuyu 2 yıl kiralama konusunda anlaşıldı. 2 yıllık kiralama bedeli olarak Ada ekibine toplam 750 bin euro verildi. Norveçli golcünün 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Sörloth ise yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alıyor. Sörloht’u Trabzon’a kazandıran Suat Tekelioğlu 28 Eylül 2019’da hayata veda etti. Böylece 61 yaşında vefat eden Tekelioğlu, başarılı oyuncunun Bordo-Mavili forma altında üst düzey performansını izleyemedi. Suat Tekelioğlu, Sörloth’un sadece 4 Avrupa ve 5 Süper lig maçını izleyebildi.

MAALESEF GÖREMEDİ

SUAT Tekelioğlu’nun ağabeyi olan Sadi Tekelioğlu bu konu ile ilgili, “Kardeşimin Almanya’da scout arkadaşı vardı. Sörloth ismi bu arkadaşları tarafından gündeme getirildi. İzlediği ilk maçta alınması gerektiğini yönetime iletiyor. Ancak maalesef Sörloth’un performansını göremiyor” diye Maalesef konuştu.

(Akşam)