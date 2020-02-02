Sörloth'tan Trabzonspor tarihine geçecek performans

  • Bist 100
    119140
  • Dolar
    5,9856
  • Euro
    6,6400
  • Altın
    304,8750
İstanbul
0 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü
HDP ağzıyla konuşan CHP'li vekil terörle mücadeleye 'savaş' dedi HDP ağzıyla konuşan CHP'li vekil terörle mücadeleye 'savaş' dedi
Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke eden cevap Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke eden cevap
FETÖ, devletin en kritik kurumunu bu haberleşme programıyla yönlendirmiş FETÖ, devletin en kritik kurumunu bu haberleşme programıyla yönlendirmiş
Büyükçekmece'de gürültü cinayeti! Büyükçekmece'de gürültü cinayeti!
Halı sahada ölüm Halı sahada ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız yok
Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı
Bursa'da yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi Bursa'da yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi
Bursa'da yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi Bursa'da yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi
Halı sahada yaşanan ölüm kameralarda Halı sahada yaşanan ölüm kameralarda
Antalya 2020'ye rekorla başladı Antalya 2020'ye rekorla başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Elazığ açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Elazığ açıklaması
Rusya: ABD sözde barış planı BMGK kararlarıyla uyuşmuyor Rusya: ABD sözde barış planı BMGK kararlarıyla uyuşmuyor
Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaki ilk maçta rekor kırdı Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaki ilk maçta rekor kırdı
Sörloth'tan Trabzonspor tarihine geçecek performans Sörloth'tan Trabzonspor tarihine geçecek performans
Beşiktaş'ta yönetim maaşların bir kısmını ödedi Beşiktaş'ta yönetim maaşların bir kısmını ödedi
Manisa 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı Manisa 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar
İranlı vekilden çarpıcı açıklama: Yaptırımlar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor İranlı vekilden çarpıcı açıklama: Yaptırımlar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor
Antalya’da vatandaşlar şubat ayında denizin ve güneşin tadını çıkardılar Antalya’da vatandaşlar şubat ayında denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Şubat 2020 Pazar 15:09:33 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 15:11:58

Sörloth'tan Trabzonspor tarihine geçecek performans

Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirve yolunda önemli galibiyet elde eden bordo-mavililerin karşılaşmadaki ilk golünü atan Alexander Sörloth, ilk sezonunda 19 maçın 13'ünde attığı 16 golle takımına zirve yarışında büyük katkı yaptı. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Sörloth'un gol attığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak 38 puanın 31'ini topladı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor'da, Alexander Sörloth attığı gollerle takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir maçı eksik bulunan bordo-mavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı.

Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kaydettiği 16 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı.

Sörloth, Beşiktaş, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa (Sezonun ilk yarısında), Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor maçında 2, Kasımpaşa ile oynanan ikinci maçta 3 gol attı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti. 

Kariyerinin en golcü dönemi 

Sörloth, Trabzonspor'da ligin ortalarında olmasına karşın kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 16 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 19 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı. 

Son 8 haftada 10 gol 

Sörloth, ligde son 8 haftada rakip filelere 10 gol gönderdi.

Son 8 maçın 7'sinde gol atmayı başaran Norveçli futbolcu, rakip takımlar tarafından durdurulamazken takımını zirve yarışında taşıdı. 

Üç büyükleri boş geçmedi 

Sörloth, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı gösterdi.

Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe ve 1-1 biten Galatasaray maçında birer gol kaydetti. 

1 gol daha atarsa Cardozo'yu yakalayacak 

Sörloth, ligde 19 maç oynayan bordo-mavili takımda 1 gol daha atması halinde kulüp tarihinde Oscar Cardozo ile en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olacak.

Norveçli oyuncu, 1 gol atması durumunda 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Oscar Cardozo'yu yakalayıp gözünü 1995-96 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'nin başarısına dikecek.

2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega'yı geride bırakan Norveçli golcü, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ