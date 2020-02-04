Sörloth'tan şampiyonluk için iddialı sözler

FENERBAHÇE karşısında elde edilen 2-1’lik galibiyetin ardından Norveç TV2’ye konuk olan Trabzonspor’un golcüsü Sörloth, şehirle nasıl bütünleştiğini anlattı. Ingrid Halstensen’in yaptığı röportajda, golcü oyuncu şehirde gezintiye çıktı. Kendisine yoğun ilgi gösteren ve her gördüğü yerde boynuna sarılan Trabzonsporlu taraftarlarla güçlü iletişiminin anlatıldığı röportajda, Trabzon şehrinin yerel motifleri de yer aldı. Fenerbahçe maçında sadece attığı golle değil, ortaya koyduğu futbolla da taraftarların gönlünü fetheden Norveçli oyuncu, şampiyonluk için de iddialı açıklamalar yaptı:

NORVEÇ ADINA DA SEVİNDİRİCİ

“Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu maçın havasına uzun süre önce girmiş, karşılaşmaya iyi motive olmuştuk. Taraftarımız zaten iki haftadır havaya girmişti. Maçta geriye düşmemize karşın istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Öne geçtikten sonra özgüvenimiz de yerine geldi, daha rahat oynamaya başladık. Takım iyi sonuçlar alıyor ve lig sıralamasında iyi bir yere geldik. Böyle devam etmeliyiz. Kendi adıma iyi bir form tutturdum. İyi oynuyor ve gollerimi atıyor olmam harika. Haaland da Borussia Dortmund’ta golleriyle iyi işlere imza atıyor. Sheffield United’a transfer olan bir diğer Norveçli Sander Berge de Palace maçına ilk 11’de başladı, iyi işler yaptı, takımı kazandı.”

16 GOLLE KRALLIKTA BİRİNCİ

Haberde Norveçli golcünün, krallık yarışında birinci sırada olduğu belirtildi. Sezon İngiltere’nin başında C.Palece kulübünden 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 sezonluğuna kiralanan Sörloth, 20 maçın 19’unda forma gyidi. Bu karşılaşmalarda toplam 691 dakika oynayan Norveçli yıldız, rakip filelere gönderdiği 16 golle krallık yarışında önde gidiyor. Trabzonspor, onun gol attığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31’ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

(Akşam)