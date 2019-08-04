Sörloth’un babası da golcüydü

GÜNEŞ

■ İstanbul’da detaylar üzerine anlaştıktan sonra gece geç saatlerde de Trabzon'a geçen Norveçliyi Trabzon Havalimanı'na Bordo-Mavili taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı. Sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen 23 yaşındaki golcü, konaklayacağı otele geçti. Sporting Lizbon’dan kiralanan stoper İvanildo ile birlikte bugün ya da yarın imza töreni düzenleneceği aktarıldı. Öte yandan, genç futbolcunun babası Goran Sörloth da 1992-93 sezonunda Bursaspor forması giymişti.