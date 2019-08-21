21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:55:28 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:57:56
Sörloth Trabzonspor'da parasını çıkardı
Trabzonspor'un 750 bin Euro karşılığında 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, attığı 3 golle ilk yılın maliyetini karşıladı.
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 750 bin Euro karşılığında 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Sparta Prag'a 2, Kasımpaşa'ya 1 gol attı.
Norveçli yıldız sayesinde Trabzonspor turu geçtiği için 280 bin Euro kazandı.
Kasımpaşa maçında attığı gol nedeniyle de Trabzonspor TFF'den 210 bin Euro aldı.
Böylece takımına 490 bin Euro kazandırarak ilk yılın maliyetini karşıladı.
(Sabah)
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