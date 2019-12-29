Sörloth sezonun ilk yarısında kariyer rekorunu egale etti

17. hafta mücadelesinde Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Trabzonspor'da Alexander Sörloth, gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

RAKİP FARK ETMEZ SÖRLOTH AFFETMEZ

Trabzonspor adına dün gece perdeyi açan ve kapatan isim olan Sörloth, 11 farklı takımın filelerini sarsmayı başardı.

Şu anda ligde 12 golle krallık yarışında 1. sırada olan Sörloth'un, 5 tane de asisti bulunuyor. Norveçli forvet resmi maçlarda da toplam 15 gole ulaşarak daha sezonun ortasında kariyer rekorunu egale etti.

(Sabah)