Son şampiyon Toronto Raptors yeni sezona evinde New Orleans Pelicans'ı devirerek başladı

NBA'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Toronto Raptors, New Orleans Pelicans'ı konuk etti.

Maçın ilk periyodunu 30-27 önde tamamlayan Pelicans, devreye 61-56'lık üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği daha iyi oynayan Toronto Raptors skoru 88-86 lehine çevirdi. Son periyot müthiş çekişmeye sahne olurken normal süre 117-117 tamamlandı.

Uzatma periyodunda etkili hücum eden Toronto Raptors, New Orleans Pelicans'ı 130-122 mağlup etti.

Raptors'ta Pascal Siakam 34 sayı, 18 ribaund ile double-double yaptı. Fred VanVleet ise 34 sayı kaydetti. Pelicans'ta Nicolo Melli 14 sayı, 5 ribaund, 2 asist üretti. Brandon Ingram 22 sayıyla takımının en skoreri oldu.