Son model Kartal çıkış arıyor! Gazişehir-Beşiktaş muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 4. haftasında bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig’in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Siyah-Beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamazken, arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan’ın durumu maç günü belli olacak.

ELNENY İLE DİABY SAHADA

■KARTAL’IN transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Avcı’nın, iki oyuncuyu da ilk 11’de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Henüz iyileşmeyen Atiba’nın görevini Elneny üstlenecek. Tecrübeli teknik adamın, forvette yeteri kadar performans sergileyemeyen Güven’in yerine normalde kanatta oynayan ancak golcülük özelliği de bulunan Diaby’ye şans vermesi bekleniyor.

KABUSU BİTİRMEK İSTİYOR

■ SİYAH-Beyazlılar, ligde son 3 deplasman maçından mağlup ayrıldı. Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon dış sahada oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor’a yenilen Kara Kartal, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldu. Beşiktaş, ligin yeni ekibi Gazişehir karşısında uzun süre sonra deplasmanda kazanarak kabustan uyanmak ve ligde şampiyonluk mücadelesini kayıpsız sürdürmek istiyor. Beşiktaş, milli ara öncesinde kendi sahasında Rizespor ile berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Papy, Twumasi, Tetth, Giray, Diarra, Kayode

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Elneny, Llajic, Boyd, N’Koudou, Diaby