Son karar seçim yok!

GÜNEŞ

■ GALATASARAY Yönetimi 23 Mart’ta ibra krizi yaşamış ve Sarı-Kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu ve de denetim kurulu idari açıdan ibra edilmemişti. Bu süreçte Galatasaray’ın seçime gitmesi beklenirken, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile yönetici Yusuf Günay, İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak mevcut yönetimin görevine devam etmesi için tedbir kararı aldırmıştı.

DİLEKÇEYİ DEĞERLENDİRDİ

■ TEDBİR kararının kaldırılması talebiyle muhalif kesim mahkemeye başvurmuş ancak bu itirazlar, 11 Temmuz’daki ikinci duruşmada mahkemece reddedilmişti. Avukatlar ise kulübün denetim kurulunun ibrasıyla ilgili de İstanbul 26. Asliye Hukuku Mahkemesi’ne dava açmıştı. Ancak, İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan dava ile ilgili kulüp avukatlarının sunduğu dilekçeyi değerlendirdi ve Galatasaray SK Denetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınmasına yönelik hüküm kurdu.