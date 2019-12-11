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RUMEN KOVACK YÖNETECEK

GALATASARAY, bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını bugün deplasmanda oynayacağı Paris Saint Germain karşılaşmasıyla tamamlayacak. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maç beIN Sports'tan yayınlanacak. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan G.Saray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

16 KİŞİLİK KADROYLA GİTTİLER

SARI-Kırmızılı ekipte 5 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Feghouli ve Ryan Babel kadroya alınmadı. Florin Andone ve Christian Luyindama’nın sakatlıkları da sürüyor. İyileşip Alanyaspor maçında süre alan Radamel Falcao ise Fransa’ya götürüldü. Aslan, Paris’e 16 kişilik kadroyla giderken, genç oyuncu Yunus Akgün de kadroya dahil edilmedi. Galatasaray’ın sahaya forvetsiz (4+6+0 oyun sistemiyle) çıkması bekleniyor.

FRANSA’DA YAKIŞANI YAPACAĞIZ

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ise PSG maçının son düdüğüne kadar pes etmeyip Avrupa’da yollarına devam etmek için çalışacaklarını söyledi. PSG’yi yenmek zorunda olduklarını ifade eden başarılı teknik direktör, “Bunun için son düdüğe kadar savaşacağız. Önümüzde koskocaman bir 90 dakika var. Galatasaray'ın olduğu yerde, benim olduğum yerde her zaman umut vardır. Çıkıp Fransa'da bize yakışanı yapacağız. Umarım her şey yolunda gider ve biz kazanırız.”