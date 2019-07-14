Son bomba Simon Kjaer

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE transfere doymuyor… Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Sarı-Lacivertliler, Vedat, Kruse, Emre, Allahyar, Altay, Murat ve Rodrigues’in ardından şimdide eski oyuncusu Simon Kjaer’i kadrosuna katmak için harekete geçti. 30 yaşındaki Danimarkalı için sportif direktör Damien Comolli, meslektaşı Monchi ile bir araya geldi ve Kjaer’i kiralamak istediklerini söyledi.

LOPETEGUI’DEN İZİN ÇIKTI

■ İKİLİ arasında yapılan görüşme oldukça olumlu geçti… Sevilla’da dördüncü tercih durumuna düşen tecrübeli stoper de İspanya’dan ayrılamaya ve Fenerbahçe’ye geri dönmeye niyetli… Dün takımıyla idmana çıkan ve teknik direktör Julen Lopetegui ile özel bir görüşme yapan Kjaer, ayrılmak istediğini hocasına bildirdi. Lopetegui de Kjaer’in isteğine olumlu yanıt verdi. İki kulüp anlaşırsa Sarı Duvar geri dönecek.