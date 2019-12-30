Son 9 yılın en iyi Trabzon’u

GÜNEŞ

■ Bordo-Mavililer, en 2010-11 Sezonunun ilk yarısında 42 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi, o tarihten sonraki en iyi ilk yarı grafiğini yakaladı. İlk yarılar baz alındığında; Trabzonspor, 42 puan topladığı 2011-12 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda 21, 2017-18 sezonunda 29, 2018-19 sezonunda 29 puanı hanesine yazdırmıştı.