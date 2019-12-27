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27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 09:20:42

Solun yeni lideri Ghoulam olacak

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor... Sezon başından bu yana sol bekte sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler, Napoli’nin yıldızı Faouzi Ghoulam’ı almak için harekete geçti. Bu transfer girişimi İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı...

GÜNEŞ

 ■ FENERBAHÇE büyük oynuyor... Sezon başından bu yana sol bekte problem yaşayan Sarı Lacivertliler, bu sorunu kökten çözmek için harekete geçti... Bu sene şampiyon olmak isteyen yönetim de transferde kesenin ağzını açtı ve teknik direktör Ersun Yanal’ın direktifi doğrultusunda Napoli’nin Cezayirli yıldızı Faouzi Ghoulam’la masaya oturdu. Bu haber İtalya’da bomba etkisi yarattı. Çizme basını dün bu habere sayfalarında geniş yer verdi.

KİRALIK OLARAK KADROYA KATILACAK

■ CARLO Ancelotti’nin ayrılmasının ardından Napoli’de koltuğa oturan Gennaro Gattuso’nun 28 yaşındaki oyuncuya sıcak bakmadığı ve takımdan ayrılmasına izin verdiği İtalyanlar tarafından duyuruldu. Bu sezon, Campania ekibinde sadece 5 maça çıkan ve Mario Rui’nin gerisinde kalan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro... Maviler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Ghoulam’ı Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor...

TEK DÜŞÜNDÜREN YAŞADIĞI SAKATLIK

 ■ OYUNCU yedek kaldığı için düzenli forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor. Ancak, Ghoulam’ın transferinde tek düşündüren yaşadığı sakatlık... Ocak ayı başında sahalara dönecek olan Ghoulam’ın raporları incelendikten sonra karar verilecek. Tarafların oyuncunun kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardığı da gelen bilgiler arasında... Ghoulam’la ise ücret görüşmeleri devam ediyor. İtalyan basınına göre bu transfer %70 gerçekleşecek.

RiCARDO RODRiGUEZ BEKLEMEDE

■ FENERBAHÇE, Ghoulam’ı listenin ilk sırasına yazmasının ardından Milanlı Ricardo Rodriguez’i ikinci plana itti... Oyuncunun menajeriyle görüşen Sportif Direktör Damien Comolli’nin “Bizden haber bekleyin. Haber gelmeden başka takımla anlaşmayın” dediği öğrenildi. Ghoulam transferinde ya da oyuncunun sağlık raporlarında bir sorun çıkarsa Rodriguez imza için İstanbul’a getirilecek.

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