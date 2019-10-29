Söloth, Ünal Karaman ile özel bir görüşme gerçekleştirdi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi. Birinci gruptaki oyuncuların yenileme, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.



Antrenman öncesinde futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Sörloth ile Karaman görüştü



Medipol Başakşehir maçında son dakikada attığı golle takımına beraberliği sağlayan Alexander Sörloth'ün antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüğü öğrenildi.



Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, hazırlıklarını perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.