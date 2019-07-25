Sol bek arayışında olan Beşiktaş, Jamilu Collins'i gündemine aldı

Adriano'nun ayrılığının ardından sol bek pozisyonunda sadece Caner Erkin kalan, Beşiktaş, transferde sol bek mevkiine yoğunlaştı. Siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Jamilu Collins oldu. Alman basınının haberine göre Bundesliga'ya yeni çıkan Paderborn'da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı sol bek, Beşiktaş'ın radarına girdi. Geçen sezon Bundesliga 2'de 34 maça çıkan Nijeryalı sol bekin bonservis değerinin ise 1.5 milyon euro olduğu belirtildi.

''JAMILU İLE PLANLARIMIZ VAR''

Paderborn Teknik Direktörü Martin Przondziono, Kicker gazetesine yaptığı açıklamada ''Jamilu ile planlarımız var, onu göndermek istemiyoruz.'' sözlerini kullansa da Beşiktaş'ın yapacağı teklife göre Alman ekibinin kararını değiştirebileceği kaydedildi.

Hırvatistan'ın Rijeka takımında futbola başlayan Nijeryalı futbolcu, son iki sezondur Paderborn için oynuyordu. 1.83 boyundaki sol bek, 11 kez de Nijerya Milli Takımı formasını giymişti. (Sporx)