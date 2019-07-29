Sol bacağında kas yaralanması tespit edilen Enzo Roco, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Enzo Roco 2 hafta sahalardan uzak kalacak.