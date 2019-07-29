29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55:35 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:58:55
Sol bacağında kas yaralanması tespit edilen Enzo Roco, 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Avusturya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Enzo Roco 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
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