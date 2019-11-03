Soğuk savaş kiracı kovdurdu

GÜNEŞ

■ Sarı-Kırmızılı kulüp, Koç’un sahibi olduğu işletmenin yerine yenisini buldu. G.Saray yönetimi, TFF’nin de çalıştığı bir “catering” firmasıyla anlaşma sağladı. Milli maç arasında düzenlenecek bir lansmanla imzalar atılacak.