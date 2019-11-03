03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 23:42:55
Soğuk savaş kiracı kovdurdu
FATİH Terim ile F.Bahçe Başkanı arasında süren soğuk savaş nedeniyle, Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Divan Restaurant ile yollar ayrılmıştı.
GÜNEŞ
■ Sarı-Kırmızılı kulüp, Koç’un sahibi olduğu işletmenin yerine yenisini buldu. G.Saray yönetimi, TFF’nin de çalıştığı bir “catering” firmasıyla anlaşma sağladı. Milli maç arasında düzenlenecek bir lansmanla imzalar atılacak.
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