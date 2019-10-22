Sofiane Feghouli'den büyük fedakarlık: İğne ile oynarım

Sarı-kırmızılılarda tarihi maç öncesinde Feghouli seferberliği yaşanıyor. Cezayir Milli Takımı'ndan dönüşü sonrasında dinlendirilen hücum oyuncusu, Real Madrid maçına hazırlandı. Andone ve Babel'i, Feghouli ile desteklemek isteyen Terim, sağlık heyetinden de son raporu beklerken oyuncu da iğne ile oynamak için baskı yapıyor.

FALCAO DEV MAÇTA YOK

Cimbom, Real Madrid maçının hazırlıklarını dün akşam Fatih Terim gözetiminde yapılan antenmanla tamamladı. İdmana Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao katılmadı. Sakatlığı bulunan 33 yaşındaki golcü, maç kadrosuna da alınmadı. Falcao bu sezon 5 maçta forma giyebildi.

'CEHENNEMDE FİNAL'

İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın bugün kaybetmesi durumunda görevden alınacağını iddia etti. Sadece Fransız teknik adam için değil Real Madrid açısından da Türk Telekom Stadı'ndaki maçı "Cehennemde final" olarak manşetlerine taşıyan Marca ve As, "Real Madrid'in kaderi İstanbul'da" derken "Hazard bu bir final" sözleriyle de yıldız oyuncuya mesaj verdi.

(Sabah)