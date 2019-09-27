Slimani'den ilginç Falcao çıkışı: Onunla beni karşılaştıramazsınız

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, yeni takımı Monaco'da şu ana kadar sergilediği performansla adeta küllerinden doğmuştu. Cezayirli golcü, Ligue 1'de yarın oynayacakları Brest maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Galatasaray'ın Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao'yla ilgili flaş bir çıkış yaptı.

31 yaşındaki yıldız futbolcu, sıklıkla Falcao'nun halefi olarak gösterilmesine karşı çıkarken "Burada Falcao'yu unutturmak için bulunmuyoruz. Onun bu kulüp için yaptıklarıyla bizim sahada gösterdiğimiz performansı kıyaslayamayız." ifadelerini kullandı. Slimani, Monaco'yla bu sezon çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 1 de asist kaydetti.

(Fanatik)