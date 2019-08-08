Skrtel’e mesaj: Gel görüşelim
Stoperde istediği isimleri kadrosuna katamayan Fenerbahçe, sözleşmesi biten Martin Skrtel’e haber gönderdi ve “Gel görüşelim” dedi.
GÜNEŞ
■ AUDİ Cup’ta gözler önüne serilen defans problemi sonrasında stoper takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, istediği isimlerle anlaşma sağlayamayınca sezon sonunda sözleşmesi biten eski yıldızı Martin Skrtel’e haber gönderdi. Slovak oyuncuya “Gel görüşelim” mesajını ileten Sarı-Lacivertliler'in, tecrübeli futbolcuyla bayramdan sonra anlaşma sağlaması bekleniyor. Skrtel ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.
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