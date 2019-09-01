Skrtel, 3 hafta önce transfer olduğu Atalanta’yla sözleşmesini karşılıklı olarak feshediyor
3 hafta önce Atalanta’ya imza atan Martin Skrtel, Serie A ekibiyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme kararı aldı.
Tuttomercatoweb'in haberine göre, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atalanta ile masaya oturan ve Serie A ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayan Skrtel, kulübüyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme kararı aldı. Oyuncunun Atalanta ile yola devam etmek istemediği iddia edildi.
34 yaşındaki futbolcu sözleşmesi bittikten sonra yeni kontrat için Fenerbahçe ile masaya oturmuş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Atalanta'nın fesih açıklamasını kısa süre içinde yapması bekleniyor. 9 Ağustos'ta İtalyan takımına imza atan Martin Skrtel yeni takımında henüz maça çıkmadı. (Ntvspor)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray, Cenk Tosun için Everton ile görüşmelere başladı
- Fatih Terim’in “Organize işler" ifadesinin perde arkası ortaya açıktı
- Fenerbahçe'yi yıkan haber... Gustavo: Takımdan ayrılacağımı sanmıyorum
- Burak Yılmaz’ı alamayan Lecce, son olarak rotayı Diagne’ye çevirdi
- Quaresma'dan Fikret Orman'a olay sözler!