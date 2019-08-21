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21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:47:50 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:49:46

Sivassporlu Samassa: Korktum ama şimdi çok iyiyim

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, "Ligin ilk maçı. Başıma böyle talihsiz bir olay geldi. Olaydan sonra korktuğum anlar da oldu ama şimdi çok iyiyim" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçındaki oyuncular yer alırken diğer futbolcular salonda çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 2 saat süren antrenman şut ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi. 

"KORKTUĞUM ANLAR DA OLDU"

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin Malili kalecisi Mamadou Samassa, Beşiktaş maçında sahada yaşadığı o anları anlattı. Başarılı eldiven, "Ligin ilk maçı. Başıma böyle talihsiz bir olay geldi. Olaydan sonra korktuğum anlar da oldu. Ama önemli olan Beşiktaş'a karşı galip gelmemiz ve durumumun iyi olması Allah'a şükür şu anda çok iyiyim" dedi. Çaykur Rizespor maçında iyi bir sonuç hedeflediklerini söyleyen Samassa, "Sezona Beşiktaş maçıyla iyi başladığımızı söyleyebilirim. İyi bir galibiyet aldık. Aynı oyun tarzında devam etmeliyiz. Rize'ye karşı da iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde idmanlarımızda yoğun çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.  (DHA)

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